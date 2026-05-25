Burdur'da bir kadın boşandığı erkek tarafından silahla ağır yaralandı

Çallıca köyünde, Sadet Ö. (45) ile boşandığı erkek Veli Ö. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Veli Ö, Sadet Ö'yü tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sadet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.