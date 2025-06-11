Burdur'da bir kadın evinde öldürüldü: 2 gözaltı

Burdur'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, olayla ilgili 2 kadın gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan 35 yaşındaki Özge Bedir ile evine gelen 22 yaşındaki Tülay A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Tülay A, Bedir'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bedir'in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KADIN GÖZALTINDA

Polis ekipleri, şüpheli Tülay A'yı ve olayla ilgisi olduğu düşünülen 22 yaşındaki Seray Ö'yü gözaltına aldı.

Yaralı olduğu anlaşılan Tülay A, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.