Burdur'da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde bir kadını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, yakalanarak tutuklandı.
İlçedeki bir restoranda Deniz A'yı (25) bıçaklayarak olay yerinden kaçan Sinan D. (57) Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Tefenni İlçe Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan kadın da tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tefenni ilçesindeki bir restoranda çalışan Sinan D, 2 Mayıs'ta tartıştığı Deniz A'yı (25) bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.