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Burdur'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 07.05.2024 12:12
  • Giriş: 07.05.2024 12:12
  • Güncelleme: 07.05.2024 12:12
Kaynak: AA
Burdur'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Süleyman Çınar (74) idaresindeki plakasız ATV, Kayalı köyü yolu Gebice mevkisinde tarlaya devrildi.

ATV'yi devrilmiş halde gören çiftçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Çınar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Tefenni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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