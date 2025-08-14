Burdur'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
  14.08.2025 11:47
  • Giriş: 14.08.2025 11:47
  • Güncelleme: 14.08.2025 11:47
Kaynak: AA
BURDUR (AA) - Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Burak Ö. idaresindeki 15 ABB 014 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi NATO Çevre Yolu'nda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Burak Ö. ile araçta bulunan Oğuzhan U, Halil S. ile Sadi E.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

