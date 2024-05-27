Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalar: Entübe sayısı 4'e düştü

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası eve gönderilen ve fenalaşan hastalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "27 Mayıs itibarıyla Antalya'da 23, Afyonkarahisar'da 6, Isparta'da 3 ve Denizli'de 1 hasta tedavi görmektedir. 3 hastamız Antalya'da, 1 hastamız da Afyonkarahisar'da entübe durumdadır. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi olup, yakın takipleri devam etmektedir" denildi.

Güncel 27.05.2024 16:03 Giriş: 27.05.2024 16:03

Güncelleme: 27.05.2024 16:04 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: İHA