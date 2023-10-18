Burdur'da domuza çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde domuza çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nebi Büyükkeleş idaresindeki 07 RB 889 plakalı otomobil, Tefenni-Korkuteli kara yolu Manca köyü tali yol ayrımı yakınında, önüne çıkan yaban domuzuna çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Büyükkeleş ile Süleyman, Mustafa ve İsmail Arslan ile Mustafa Tunç çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.