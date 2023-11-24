Burdur'da etrafa rastgele silahla ateş açan zanlı tutuklandı

Burdur'da cami avlusu yakınında ve apartmanda silahla rastgele ateş açan ve silahlı tehditten gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım'da Ulu Cami avlusu yakınında tabancayla etrafa rastgele ateş açan ve bir kadını tehdit için girdiği apartmanda da ateş eden şüpheli K.A'yı (32) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında daha önceden de "silahlı tehdit ve basit yaralanama" suçlarından arama kaydı bulunan şüpheliyi, saklandığı adreste gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "mala zarar verme, ruhsatsız silah taşıma, silahlı tehdit ve genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçlarından tutuklandı, hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.