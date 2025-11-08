Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 08.11.2025 12:16
Kaynak: AA
Burdur'da evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Güney köyünde bir evde elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Şerife B. (88) ve Durmuş B'nin (94) cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

