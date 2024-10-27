Burdur'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Burdur'un Altınyayla ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, ev sahibi hayatını kaybetti.

Kızılyaka köyündeki bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede evde tek başına yaşadığı ve geçimini taş duvar ustalığıyla sağladığı öğrenilen Mehmet Çelik'in (64) cansız bedeni bulundu.

Çelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.