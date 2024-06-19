Burdur'da fırtına ve yağış; çatılar uçtu, yıldırım düşen evde yangın çıktı

Burdur'da yağışın hayatı olumsuz etkilediği Yeşilova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 evde yangın çıktı, fırtına nedeniyle de 3 evin çatısı uçtu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Orhaniye köyünde saat 19.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Çeltek köyünde de fırtınadan 3 evin çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Çeltek ile Orhaniye köylerini ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kurd, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeltek köyünde aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 3 evde çatıların uçmasıyla tehlike yaşandı. Can kaybı ve yaralanmaların olmaması tek tesellimiz" dedi. Diğer paylaşımında da Kurd, "Orhaniye köyünde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.