Burdur'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

BURDUR'da hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur merkez Manastır Kavşağı'nda, Enver K. yönetimindeki 07 ASU 634 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Kadir P. idaresindeki 34 GAZ 665 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Gülizar K., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber- Kamera :Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)-