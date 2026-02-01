Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 6 ölü, 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2026 13:54
  • Giriş: 01.02.2026 13:54
  • Güncelleme: 01.02.2026 13:54
Kaynak: DHA
Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 6 ölü, 6 yaralı

Kemal ERBEN-Halim AKCA/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2’si, Isparta’daki hastanelere sevk edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol