Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sadi Özyılmaz idaresindeki 42 AZ 220 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında Yunus Uzel'in kullandığı 34 HAL 551 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ayşe, Figen, Sultan ve Muhittin Eren Uzel, Dursun, Salih ve Faruk Kenan Özyılmaz ile Kezban Kübra Aslan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi ve ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Kezban Kübra Aslan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.