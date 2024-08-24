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Burdur'da Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 24.08.2024 06:53
  • Giriş: 24.08.2024 06:53
  • Güncelleme: 24.08.2024 21:58
Kaynak: AA
Burdur'da Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Fotoğraf: AA

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Vedat B. (56) idaresindeki 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolu Burdur'un Bucak içesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Vedat B. ile yolcular Ercan Ç. (45), Seyhan Ç. (41), Gamze S. (20), Nikolat L, Tatiana L, Yahya B. (19), Balgeyeva A, Avni D. (74), Ozan Y. (18), Yakup P. (23), Hatice D. (24), Selman B. (25), Hakan P. (21), Bayram B. (28), Halil T. (19), Alper D. (22), Nurcan A. (55), Halime A. (63), Ozan T. (44), Hasan Ü. (49), Tuğra D. (19), Yasin Ç. (8), Deniz Ç. (10), Toprak Ö. (33), Mustafa Ç. (37), Ramazan Ç. (25), Olga C, Rahime S. (54), İlayda D. (25), Ryta B, Eylül K. (23) ve Oleg A. yaralandı.

Kazanın ardından, otobüsteki diğer yolcular yaralıların otobüsten çıkarılmasına destek oldu.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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