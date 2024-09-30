Burdur'da Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı
Burdur'da yolcu otobüsünün tıra çarpıp şarampole devrildiği kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Burdur'un Bucak ilçesinde tırın dorsesine çarpan yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
45 yaşındaki Temel B. idaresindeki yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolu Çopanpınar köyü yakınında, 27 yaşındaki Bahri Berk A'nın kullandığı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.