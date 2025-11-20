Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Haluk Teksöz (21) idaresindeki 07 ALB 294 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Karaaliler Köyü'nde A.T. (23) yönetimindeki 15 NC 795 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Haluk Teksöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
Teksöz'ün cenazesi, incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.