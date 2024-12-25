Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Merkez Büğdüz- Aziziye- Erikli ve Bozlar grup yolu, Kayış-Güneyyayla yolu, Ulupınar- Başmakcı- Cimbilli- Kavacık köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları başlatıldı. Karayolları ekiplerinin 3 kar kürüme ve tuzlama kamyonu ve 4 iş makinesinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Burdur-Antalya yolunun 1125 rakımlı Çeltikçi Beli mevkisinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Yolun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği belirtildi.