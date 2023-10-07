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Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 14:29
  • Giriş: 07.10.2023 14:29
  • Güncelleme: 07.10.2023 14:30
Kaynak: AA
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ballık köyündeki Karanlıkdere Kanyonu'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Araçla ulaşılamayan kanyondaki yangına, 12 hava aracı ve yer ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aynı bölgede 2 Ekim'de başlayan orman yangını 4 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.

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