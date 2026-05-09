Burdur'da katledilen Kübra Yapıcı, son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı.

Burdur'da silahla vurularak öldürülen ve cansız bedeni yakılarak katledilen Yapıcı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Merkez Maarif Camisi'ne getirildi.

Yapıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

"FAİLLERİN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Cenaze törenine, Yapıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Baba Yunus Yapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını istediğini, kadın ve çocuk cinayetlerine yönelik daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, genç kadının Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında İlyas Umut Dalğar ve Ata Berk Sezen 6 Mayıs'ta gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki erkek, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.