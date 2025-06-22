Burdur'da kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
Kaynak: AA
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklardan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Çamlık köyündeki Kremna Antik Kenti'ne ot toplamak için giden Fatma Acar (47) yaklaşık 15 metre yükseklikte kayalıktan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Acar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.