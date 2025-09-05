Giriş / Abone Ol
Burdur'da kaza: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.09.2025 11:25
  • Giriş: 05.09.2025 11:25
  • Güncelleme: 05.09.2025 11:25
Kaynak: DHA
BURDUR'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Dün akşam üzeri Çatalpınar Kavşağı'nda meydana gelen kazada Ömer A. yönetimindeki 15 NV 071 plakalı motosiklet ile Osman U. yönetimindeki 15 UA 387 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

