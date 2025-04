Burdur'da kaza: 4 yaralı

BURDUR'da şarampole devrilen otomobilde sürücü Sema C. (36) ile çocukları Güney C. (13), Kuzey C. (5) ve Emel Y. (54) yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Burdur- Antalya yolu 4'üncü kilometrede meydana geldi. Sema C. kullandığı 15 DR 800 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobilde sürücü Sema C. ile çocukları Güney C., Kuzey C. ve Emel Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)