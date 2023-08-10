Burdur'da kaza geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki 2 kişi yaralandı

Burdur'da Bucak-Antalya kara yolu mevkiinde şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki 2 kişinin bulunduğu cip, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı yönde ilerleyen TIR'la çarpıştı. Kazada Tan Taşçı ve diğer 2 kişi yaralandı.

Güncel 10.08.2023 09:08 Giriş: 10.08.2023 09:08

Güncelleme: 10.08.2023 09:23 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA