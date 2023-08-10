Burdur'da kaza geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki 2 kişi yaralandı
Burdur'da Bucak-Antalya kara yolu mevkiinde şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki 2 kişinin bulunduğu cip, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı yönde ilerleyen TIR'la çarpıştı. Kazada Tan Taşçı ve diğer 2 kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.
Ecmel Kayahan (38) idaresindeki cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.