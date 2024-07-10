Burdur'da kuraklık tehdidi: Çok daha zor günler geliyor

Burdur'da 4 yıldır susuz tarım yapan Dr. Ece Aynur Onur, kentin kuraklık tehdidini mermer ocaklarının denetimsiz su kullanımı ve kaçak sondajlarla ilişkilendiriyor.

Burdur'da kurak tehlikeli boyutlara ulaştı. Temmuz ve ağustosta sıcaklıkların artmasıyla Burdur'u çok daha zor günlerin beklediğini ve kentte yaşanan sussuzluğun üç önemli unsurunu olduğunu dile getiren Dr. Ece Aynur Onur, mermer ocaklarının denetimsiz su kullanması, kaçak sondajların önüne geçilememesi ve tarımda yapılan yanlış sulamanın kuraklığı tetiklediğini belirtti.

Dr. Onur, Mermer ocaklarının bölgeye etkileri konusunda şu bilgileri verdi:

"Mermer bloklarının kesiminde tonlarca su harcanıyor ancak bu kullanımın kaydı ve denetimi yok. İkincisi, örneğin Karataş Gölümüz, çevresindeki yüzlerce kaçak sondaj nedeniyle tamamen kurudu. Şimdi Burdur Gölümüz de aynı tehlike ile karşı karşıya. Kaçak sondajlar 15 bin TL gibi sembolik cezalarla yasal hale getiriliyor, acilen bunun önüne geçilmeli. Üçüncüsü, Burdur ve çevresinde büyükbaş yemi olarak yetiştirilen mısır ve yoncanın dönümüne senede 700 ile 1000 ton arasında su harcanıyor."

'SULAMASIZ YETİŞTİRİLEBİLECEK BİTKİLER YAPILMALI'

ABD'deki akademisyenlik görevini bıraktıktan sonra memleketi Burdur'a yerleşen ve 4 yıldır sussuz tarım yapan Dr. Ece Aynur Onur, şöyle konuştu:

"Kuraklık tehdidi altında çok su tüketen tarım ürünlerini üretmek ne yazık ki susuzluğa, kuraklığa davetiye çıkarmak demektir. Burdur gibi kuraklık ve susuzluk yaşayan bir şehirde peyzaj düzenlemesi mutlaka sulamasız yetiştirilebilecek bitkilerle yapılmalı ve eğlence havuzları bir süreliğine de olsa devre dışı bırakılmalıdır"

Dr. Ece Aynur Onur, susuz tarımın kuraklığı önlemek için tek çare olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Burdur'da 4 yıldır yürüttüğü susuz tarım projesinin kentin susuzluk ve kuraklığına çare olacak çok önemli bir proje olduğunu ve kuraklığa sebep olan mısır, yonca, mermer sarmalından çıkmamızın tek yolu susuz tarım ile ekonomik değeri yüksek şifalı bitkiler ve gıda üretimi yapmaktır" dedi.