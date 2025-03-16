Burdur'da müstakil evdeki yangın paniği

BURDUR'da evde yanar halde bırakılan sobadan yükselen duman bacadan geri basınca yangın paniği yaşandı.

Olay, Pazar mahallesi Kadayıfçı sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Dün saat 22.00 sıralarında müstakil evden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürülen yangında, evde kimsenin bulunmadığı, yanar halde bırakılan sobadan yükselen dumanın bacadan geri basmasıyla yangın paniği yaşandığı belirtildi. (DHA)

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)-