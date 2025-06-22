Burdur'da otomobilin dorseye çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin park halindeki dorseye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hüseyin A. (18) idaresindeki 15 AAY 585 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 ABN 161 plakalı dorseye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Hüseyin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki Süleyman A. (42) ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.