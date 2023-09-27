Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 biri ağır 5 kişi yaralandı.
Sude Aslan yönetimindeki otomobil, Çavdır-Tefenni kara yolu Antalya Kavşağı'nda Ali Altınok yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tefenni Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Aslan, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.