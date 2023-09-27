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Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 14:22
  • Giriş: 27.09.2023 14:22
  • Güncelleme: 27.09.2023 14:23
Kaynak: AA
Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 biri ağır 5 kişi yaralandı.

Sude Aslan yönetimindeki otomobil, Çavdır-Tefenni kara yolu Antalya Kavşağı'nda Ali Altınok yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tefenni Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Aslan, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

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