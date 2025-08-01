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Burdur'da panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı

Burdur'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.08.2025 13:11
  • Giriş: 01.08.2025 13:11
  • Güncelleme: 01.08.2025 13:15
Kaynak: AA
Burdur'da panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı
Fotoğraf: AA

Burdur'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

39 yaşındaki Erdem Ş. idaresindeki panelvan, Burdur-Isparta kara yolu Gökçebağ köyünde akaryakıt istasyonundan çıkmak için bekleyen 46 yaşındaki Erdal B. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan 41 yaşındaki Derya B., 20 yaşındaki Ahmet B. ve 16 yaşındaki Ecrin B. ile panelvandaki 31 yaşındaki Caner Ç. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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