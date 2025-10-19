Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Burdur'da patoz makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 16:23
  • Giriş: 19.10.2025 16:23
  • Güncelleme: 19.10.2025 16:23
Kaynak: AA
Burdur'da patoz makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde patoz makinesine sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Harmanlı köyünde Cemil Ö. (74) mısır ayırdığı esnada patoz makinesinin şaft kısmına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cemil Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cemil Ö'nün cenazesi incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

BirGün'e Abone Ol