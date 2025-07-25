Burdur'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

BURDUR (AA) - Burdur'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kemal Efe Bettemir (21) idaresindeki 15 ADD 694 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kemal Efe Bettemir'in İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun oğlu olduğu öğrenildi.