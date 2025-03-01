Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi yaralandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı, yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.

Durmuş D. (68) idaresindeki 15 HB 983 plakalı hafif ticari araç, Yeşildere Köyü Yapraklı Barajı yakınlarında belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan Saliha D'nin (71) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saliha D'nin cenazesi ise kaza yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.