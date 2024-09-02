Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2024 15:06
  • Giriş: 02.09.2024 15:06
  • Güncelleme: 02.09.2024 15:06
Kaynak: AA
Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Soner Konuk (43) idaresindeki 20 ABD 195 plakalı otomobil, Yeşildere köyünde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Fikret Konuk, Ramazan Dağlı ve Önder Konuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Önder Konuk'un (46) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol