Burdur'da taksiciye bıçaklı saldırı: Saldırgan serbest bırakıldı

Burdur'da bir taksi şoförü sopalı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle Süzek Sokak'ta 30 yaşındaki Mustafa M'nin kullandığı taksiye binen kadın müşteriyi, erkek arkadaşı olduğunu öne süren 30 yaşındaki M.T. araçtan indirmeye çalıştı.

Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine duruma müdahale eden taksiciye, M.T. sopa ve bıçakla saldırdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olaydan yaralanmadan kurtulan taksici, çevredekilerin gelmesiyle bölgeden uzaklaşan saldırgandan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşananlar taksinin araç kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, kadının "İmdat" diyerek çığlık atması, saldırganın taksiciye bıçak ve sopayla saldırması, taksicinin de saldırgana tekme atarak kendisini korumaya çalışması yer alıyor.