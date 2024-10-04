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Burdur'da tartıştığı kuzeninin bıçakladığı iddia edilen çocuk öldü

Burdur'un Çavdır ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen çocuk hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 04.10.2024 23:54
  • Giriş: 04.10.2024 23:54
  • Güncelleme: 04.10.2024 23:54
Kaynak: AA
Burdur'da tartıştığı kuzeninin bıçakladığı iddia edilen çocuk öldü

Söğüt Beldesi'ndeki sebze halinde çalışan yabancı uyruklu iki kuzen arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E'nin (15), kuzeni Muhammed E'yi (15) bıçakla yaraladığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan S.E. ise göl mevkiinde jandarma ekiplerince yakalandı.

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