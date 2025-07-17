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Burdur'da temmuz ortasında dolu yağdı

Ajans Haberleri
  • 17.07.2025 15:11
  • Giriş: 17.07.2025 15:11
  • Güncelleme: 17.07.2025 15:11
Kaynak: DHA
Burdur'da temmuz ortasında dolu yağdı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da temmuz ortasında dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğüne kadar ulaşan dolu, tarım arazileri ile bahçelere zarar verdi.

Merkeze bağlı Kozluca köyünde dün akşam üzeri sağanak etkisini gösterdi. Sağanakla birlikte bir süre dolu yağışı da görüldü. Fındık büyüklüğündeki dolu, yaklaşık yarım saat sürdü. Kozluca köyünde dolu yağışı tarım arazileri ile bahçelere zarar verdi. Burdur kent merkezinde ise aynı saatlerde hafif yağış etkili oldu. (DHA)

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