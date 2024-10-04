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Burdur'da tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 04.10.2024 23:54
  • Giriş: 04.10.2024 23:54
  • Güncelleme: 04.10.2024 23:54
Kaynak: AA
Burdur'da tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bayram T. (38) idaresindeki 44 ND 574 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bölmepınar köyü mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Şeref Ş. (66) yönetimindeki 16 US 604 plakalı tomruk yüklü tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Bayram T. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibince otomobildeki yangın söndürüldü.

Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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