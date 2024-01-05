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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 05.01.2024 17:44
  • Giriş: 05.01.2024 17:44
  • Güncelleme: 05.01.2024 17:44
Kaynak: AA
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Antalya-Burdur kara yolu kent girişinde 2 aracı durdurdu.

Araçlardaki 3 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, farklı çeşitlerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, M.Ö. ve O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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