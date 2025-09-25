Burdur'daki orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Mamak köyü Belen mevkisinde, saat 14.00 sıralarında, orman yangını çıktı.

Yükselen dumanı gören köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ağlasun ve Bucak belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi.

Jandarma, polis ve zabıta ekipleri de bölgeye gelip önlem aldı.

Orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçradığı belirlenen yangına helikopterle havadan, arazözler ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahale yapıldı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında ilk belirlemelere göre 20 dönüme yakın alanın zarar gördüğü öğrenildi.