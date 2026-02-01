Burdur'daki trafik kazasında can kaybı 7'ye yükseldi

Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah saatlerinde biri Burdur diğeri de Antalya'da gerçekleşen iki trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya Burdur'daki kazada ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıklarken, Antalya'da gerçekleşen trafik kazasında 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 26 kişinin yaralandığını teyit etti.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bu sabah Antalya ve Burdur’da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Burdur’un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır."