Burdur'dan 8 saatte 30 bin araç geçti

KURBAN Bayramı tatilini Antalya ve Fethiye'de geçirenler, dönüş güzergahındaki Burdur-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. 8 saatte kara yolundan 30 binden fazla araç geçti.

Bayram tatilin son gününde evlerine dönmek için yola çıkanlar, Burdur-Ankara D-650 kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Bugün 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir yönüne 30 binden fazla araç geçtiği öğrenildi. Kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlemler aldı. Kavşaklarda görevli polisler, trafiğin akıcı ilerlemesi için çaba gösterdi. Emniyet Müdürlüğü dron ekibi de trafik yoğunluğunu havadan görüntüledi. (DHA)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN