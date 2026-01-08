Burdur- Dorseye çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
BURDUR'da park halindeki dorseye çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Burdur merkez Keresteciler Sitesi'nde saat 10.00'da meydana gelen kazada İlyas K. (34) yönetimindeki 15 AS 787 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki dorseye çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü İlyas K. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. (DHA)
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-