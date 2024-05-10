Burdur-Fethiye kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i çocuk 3 yaralı

Burdur’un Karamanlı ilçesi Fethiye kara yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, 07.50 sıralarında Burdur’un Karamanlı ilçesi Fethiye kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çavdır istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Sinan A. (30) idaresindeki 48 JZ 184 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Sinan A., yolcu Esma A. (30) ve 2 yaşındaki bebek Nurgül Erva A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Karamanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.