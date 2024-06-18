Burdur Gölü kenarına hafriyat ve atık döküldü

Burdur Gölü kenarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hafriyat ve atık döküldü. Geçen yıl da inşaat molozu ve mermer atıkları dökülmüştü.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle hızlı şekilde kuruyan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altındaki Burdur Gölü, son dönemde hafriyat tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl temmuz, eylül ve aralık aylarında inşaat molozu ve mermer atıkları dökülen Burdur Gölü kenarına bu sefer de hafriyat toprağı döküldüğü görüldü.

Burdur- Fethiye kara yolu üzerindeki alan ile gölün karşı yakasında bulunan Karakent köyü yakınlarındaki Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na dökülen hafriyat ve atıklar kirliliğe neden oldu.

Hafriyat ve atıkları kimin döktüğüyle ilgili çalışma başlatılırken, daha önceki atıklarla ilgili de yapılan çalışmalardan bir sonuç elde edilemediği öğrenildi.