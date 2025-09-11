Burdur- Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

BURDUR'da kaza yapan sürücü otomobilini terk edip, kaçtı.

Burdur merkez Necatibey Mahallesi yakınlarında saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, Tugay Kavşağı'ndan Manastır Kavşağı yönüne giden 07 HA 428 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler otomobilde kimse olmadığını, sürücünün olay yerinden kaçtığını belirledi. Kaza sonrası kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma baştan polis otomobili güvenlik amacıyla otoparka götürdü. (DHA)

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-