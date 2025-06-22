Burdur-Otomobilde unutulan altınları sahibine iade etti

BURDURLU oto galeri işletmecisi satın aldığı otomobilde unutulan altınları sahibine iade etti.

Burdur'da 2 yıldır otomobil alım-satımı yapan Serhan Pekşen (25), Denizli'de hırdavatçılık yapan Tahir Arslan'dan (32), 18 Haziran Çarşamba günü otomobil satın alarak Burdur'a geldi. Araç satıldıktan 2 gün sonra Pekşen'i arayan Tahir Arslan, torpido bölümünde altınlarını unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine torpidoyu kontrol eden Pekşen, kese içerisinde 6 çeyrek altın olduğunu Tahir Arslan'a bildirdi. Dün Burdur'a gelen Arslan altınları Pekşen'den teslim aldı.

Daha önce de satın aldığı araçlarda eşyalar unutulduğunu belirten Serhan Pekşen, "Denizli'den araç satın aldım. 2 gün sonra Tahir arayıp torpido gözünde altın olduğunu söyledi. Torpidoyu açarak kontrol ettiğimde kese içerisinde 6 çeyrek altın vardı. Tahir'i arayıp durumu bildirdim. İnsanlık vazifemizi yerine getirdik. 'Haram bin sofra doyurmaz ama helal bir lokma doyurur insanı' diye bir söz var. Biz, atalarımızdan, babamızdan, annemizden böyle gördük" dedi.Otomobilde altınlarını unutan Tahir Arslan, "4 yıldır bindiğim arabamı ilana koymuştum. Serhan Pekşen Burdur'dan gelip arabaya talip oldu. Arabayı boşalttık ama torpido gözüne bakmamışız, bir miktar altınımız vardı. Bu devirde her insan bu iyiliği yapmaz. Serhan güzel bir kardeşimiz. Telefonda bana 'Çözeriz, sen gönlünü ferah tut' dedi. Allah razı olsun, teşekkür ederim" diye konuştu. (DHA)

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)-