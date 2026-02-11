Burdur- Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

BURDUR'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı Hüsna Nisa A. (24) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur- Tefenni kara yolunun Bülent Ecevit Bulvarı Adliye Kavşağı'nda dün 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hüseyin Y. yönetimindeki 15 NN 126 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsna Nisa A.'ya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının yaya geçidinden geçtiği sırada otomobilin çarpması ve yere savrulması yer aldı. (DHA)

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-