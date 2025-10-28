Burdur - Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kahveler mevkisinde meydana geldi. B.P. idaresindeki 07 BRK 015 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 07 CDG 180 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet, park halindeki araçlara çarparak alev aldı. Düşen motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle motosikletteki alevler söndürüldü. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK, (DHA)-