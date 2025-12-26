Burdur - Otomobille TIR çarpıştı: 3 yaralı

BURDUR'da otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolu Yeşilova Kavşağı'nda dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada Zihni Doğukan Ş. yönetimindeki 07 ATF 967 plakalı otomobille Enes E. yönetimindeki 06 DGC 221 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Zihni Doğukan Ş. ve beraberindeki Ali Ş. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan TIR sürücüsü Enes E. ve diğer yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)