Burdur- Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

BURDUR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur merkez Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada Seyit İ. (72) yönetimindeki 15 EL 588 plakalı otomobille ehliyetsiz M.Ö. (17) yönetimindeki 15 ACE 525 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Seyit İ. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. M.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-